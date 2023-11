Trasy spacerowe do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 listopada

Nie masz pomysłu na urokliwą ścieżkę na spacer w okolicy Rawy Mazowieckiej? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mają różny dystans, i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Rawy Mazowieckiej warto wybrać w weekend.

Spacerem w pobliżu Rawy Mazowieckiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Rawy Mazowieckiej, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 listopada w Rawie Mazowieckiej ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 21%. W niedzielę 19 listopada w Rawie Mazowieckiej ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🌳 Trasa spacerowa: Przez trzy mosty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,77 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 147 m

Suma zejść: 57 m Trasę dla spacerowiczów z Rawy Mazowieckiej poleca Fotoimpresje Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

🌳 Trasa spacerowa: Oporów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Trasę spacerową mieszkańcom Rawy Mazowieckiej poleca Max_c74 Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak kupiecki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,99 km

Czas trwania spaceru: 25 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 162 m

Suma zejść: 168 m Trasę spacerową mieszkańcom Rawy Mazowieckiej poleca Powiat_Siemiatycze Z punktu początkowego szlaku można obserwować panoramę Bugu. Przy trasie napotkamy wiele bunkrów różnej konstrukcji. Zmierzamy do wsi Arbasy Duże. ARBASY DUŻE (1,5 km) we wsi kapliczka murowana z XVIII w., zabytkowe domy nr 33, 35 oraz młyn wodny z 1909 r.ŚLEDZIANÓW (4 km) zabytki: zespół kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kilka zagród i budynków drewnianych z przełomu XIX i XX w. WIERZCHUCA NAGÓRNA (7 km) we wsi kilka ciekawych budynków drewnianych Po opuszczeniu wsi szlak podąża w kierunku północno-wschodnim i szosą wprowadza nas do Putkowic Nadolnych, gdzie skręcamy na północny-zachód i drogą wiodącą przez las dochodzimy do Chutkowic, po minięciu których zmierzamy do Chrołowic

CHROŁOWICE (14 km) we wsi szkoła drewniana z lat trzydziestych naszego stulecia i zabytkowe zagrody drewniane nr 8 i nr 10 Po minięciu wsi kierujemy się dalej na południowy-wschód i dochodzimy do szosy w pobliżu mostu na rzece Bug w Tonkielach. Mijając przystanek PKS idziemy szosą , a potem drogami polnymi do Minczewa. MINCZEWO (19 km) zabytkowy dom drewniany nr 1 z około 1880 r. , przy drodze wiodącej do Rudnic kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena w środku. Idąc dalej do Runic widzimy pośród pól rozrzucone liczne bunkry, kierując się na południowy-wschód przechodzimy przez dębowy zagajnik i docieramy do Runic.

RUNICE (22,5 km) DROHICZYN (25 km) - opisz przy SZLAKU NADBUŻAŃSKIM, Dalej przez wieś Bujaki, Krupice szlak prowadzi do Siemiatycz SZLAK KUPIECKI - część wschodnia

(znaki żółte, długość 40 km) SIEMIATYCZE0 powstały w XV wieku jako centrum dóbr królewskich. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z X wieku p.n.e. W 1542 r. Siemiatycze otrzymały prawa miejskie. Posiadają bardzo bogatą historię. Obecnie 16 tysięczne miasto powiatowe. zabytki:

a) KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I KLASZTOR POMISJONARSKI. b) CERKIEW PRAWOSŁAWNA p.w. Narodzenia Matki Bożej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, murowana z 1866 r. c) BOŻNICA powstała w latach 1791-1801, zniszczona w okresie wojny, odbudowana w latach 1961-1964. Obok znajduje się dawny dom talmudyczny restaurowany na cele biblioteki. Ogółem w Siemiatyczach znajduje się ok. 150 obiektów zabytkowych. atrakcją jest zalew na rzekach Mahomet i Kamionce, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego. SŁOWICZYN (2,5 km) BACIKI BLIŻSZE (5 km) warto obejrzeć:

a) zagroda młynarska z lat 30-tych naszego stulecia

b) park podworski z murowanym dworem z pocz. XX wieku

c) pod nr Dom murowany z lat dwudziestych, a w zagrodzie nr 5 stodoła z 1934 r.

SYCZE (11,5 km) stacja kolejowa pomiędzy Siedlcami i Czeremchą - w pobliżu Świętej Góry Grabarka. GRABARKA (12,5 km) ? wieś w której znajduje się Święta Góra Grabarka ? miejsce kultu wyznawców prawosławia o znaczeniu ponadregionalnym. KOŃSKIE GÓRY (13,5 km) RADZIWIŁŁÓWKA (17 km) niegdyś Radziłówka. Wieś założona w 1576 r. W otoczeniu wsi: cudowne źródełko Sidzionka leżącego na zachód od szlaku przy szosie w kierunku Moszczonej Królewskiej, tzw. Święta Góra, domy nr 33 i 30 z ok. 1920 r.

GRABOWIEC (20 km) MIELNIK (22km) MIELNIK PRZEDMIEŚCIE (23,5 km) WAJKÓW - dawniej przedmieście Mielnika, obecnie osada letniskowa. Szlak wiedzie drogą u stóp wzgórza do Sutna. Podrodze można podziwiać panoramę na rzekę Bug, warto też zatrzymać się by obserwować wiele gatunków ptaków. Do Sutna wchodzimy przez skarpę nad starorzeczem. Na niej stał XVI dwór zniszczony w 1939 r. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki alei dojazdowej i parku.

SUTNO (32 km) ciekawe obiekty: zagroda 88, dom i stodoła z 1922 r. , domy nr 43,45,73, 79, 87, 89, 92, 93 wszystkie z lat dwudziestych dwudziestego wieku, pomnik upamiętniający pacyfikację wsi w 1941 r. Z Sutna szlak prowadzi do wsi Niemirów, do której to wchodzimy przy kościele.NIEMIRÓW (39 km) do zabytków należą: układ przestrzenny z XVII w., zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa, na który składają się: kościół z 1789-1790 przebudowany w 1823 r., brama-dzwonnica z 1823 r. Dawna szkoła, obecnie poczta mieszcząca się przy Placu Wyzwolenia - drewniana z 1922 r. Wiatrak koźlak drewniany z poł. XIX w. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Rawie Mazowieckiej

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

