Stare zostawił, nowe zabrał, mógł mieć trzy, a ma tylko jedną

Wczesnym popołudniem we wtorek, 17 października pracownicy jednego z marketów w Rawie Mazowieckiej powiadomili miejscową policję o kradzieży pary butów, które klient wyniósł z placówki – dosłownie – na własnych nogach, pozostawiając obuwie w którym dotarł do sklepu na miejscu popełnienia wykroczenia.

- Na nagraniu z monitoringu było widać jak mężczyzna przymierza obuwie, po czym swoje stare wkłada do pudełka i odstawia na regale sklepowym – relacjonuje asp. Agata Krawczyk oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

I jak mawia się, że „na złodzieju czapka gore” tak też amator bezpłatnego okrycia stóp nie nacieszył się długo zdobyczą, gdyż jeszcze tego samego wieczora patrol policji wypatrzył go na ulicy dzięki – a jakże – trzewikom podobnym do tych wyniesionych ze sklepu. 59-latek nie dość, że musiał w obecności funkcjonariuszy za buty zapłacić, to jeszcze za kradzież został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Mężczyzna nie miał wcześniej zatargów z prawem, za to buty na nadchodzącą zimę ma naprawdę kosztowne.