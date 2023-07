Ścieżki rowerowe do 18 km od Rawy Mazowieckiej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 lipca?

Rozważasz wyprawę rowerową z Rawy Mazowieckiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Rawy Mazowieckiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Rawy Mazowieckiej przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Rawy Mazowieckiej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Rawy Mazowieckiej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Tędy i owędy do Swędowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 038 m Gordi2008 poleca trasę rowerzystom z Rawy Mazowieckiej Trasa do Swędowa bardzo przyjemna i dosyć łatwa .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę dla rowerzystów z Rawy Mazowieckiej poleca Kilometr

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Osuchowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 341 m

Suma zjazdów: 316 m Nasiol23 poleca trasę mieszkańcom Rawy Mazowieckiej Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Rawy Mazowieckiej

🚲 Trasa rowerowa: Ze Strzyżyny do Góry Kalwarii Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m Fotoimpresje poleca trasę rowerzystom z Rawy Mazowieckiej

Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia. Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie. Pierwszy odcinek trasy dość nieprzyjemny, oryginalne kocie łby na długości około 3 km przez las solidnie nami wytrzęsły, a potem było jeszcze gorzej. Drogi tak piaszczyste, że tylko najbardziej wytrwali na przystosowanych do tego rowerach dali radę przejechać, reszta z nas w pocie czoła przedzierała się, prowadząc rowery. Tak było niemal do Głowaczowa. Potem drogi były już asfaltowe i takimi dojechaliśmy do wsi Ryczywół. Stamtąd, nadrabiając kilka km, pojechaliśmy zobaczyć ujście rzeki Radomki do Wisły.

W drodze powrotnej pojechaliśmy do Magnuszewa i po odpoczynku dalej do Góry Kalwarii, skąd odebrał nas zaprzyjaźniony samochód, ale gdyby nie późna pora, prawdopodobnie wrócilibyśmy do Warszawy niebieskim szlakiem rowerowym .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Grójec-Piskórka-Grójec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 927 m Rowerzystom z Rawy Mazowieckiej trasę poleca Nasiol23 Trasa o bardzo małym natężeniu ruchu.

Trochę asfaltu, polnych dróg, najtrudniejszy etap to lasy w okolicach Piskórki.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Rawie Mazowieckiej

