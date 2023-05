Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Rawie Mazowieckiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W czwartek, 12 maja, grupa Pin up Poland odwiedziła Łowicz. Wszystko w szczytnym celu.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeżeli szukasz domu lub mieszkania w dobrej cenie, to licytacje komornicze są idealne dla ciebie. Kupowanie domów od komornika staje się coraz bardziej popularne. W tym zestawieniu przygotowaliśmy ofertę licytacji komorniczych w województwie łódzkim w maju 2023 roku. Kliknij w galerię i sprawdź najlepsze oferty w województwie łódzkim.

Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Dziennik Łódzki", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Dzisiaj prezentujemy liderów w głosowaniu Czytelników w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim. Laureaci pierwszych miejsc awansują do etapu wojewódzkiego. Koniec głosowania już we wtorek, 16 maja o godzinie 20:30.

W niedzielę, 7 maja, przed godziną 20.00 w Białej Rawskiej policjanci wydziału ruchu drogowego rawskiej komendy zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem golfem.

Mieszkaniec powiatu rawskiego wiózł swoją ciężarną żonę samochodem. Sposób jego jazdy wzbudził podejrzenia u policjantów, którzy postanowili skontrolować stan trzeźwości kierującego. Jednak ten zaczął przed nimi uciekać…

W Dobroniu zaprezentowano oficjalnie 32 kandydatki, które powalczą o koronę Miss Polski.

Niektórzy z nich wyglądają niewinnie czy wręcz nobliwie. Nie zmienia to faktu, że poszukuje ich policja w Łodzi i podległe jej w regionie jednostki. Jeśli wiecie gdzie przebywają zgłoście to pod 112. Za co szuka ich policja? Szczegóły w galerii zdjęć.