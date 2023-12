Przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.12.2023

Jedynie 3 godziny mieli rawscy policjanci na uruchomienie wszystkich możliwych służb, by uniemożliwić 16-latce opuszczenie samolotu na lotnisku w Nowym Jorku. Dziewczyna wybrała się na wycieczkę bez wiedzy rodziców.

Zaginiona 16-latka poleciała do Nowego Jorku. Miała nocować u koleżanki, a w rzeczywistości chciała spełnić marzenie o podróży do USA. Rodzice zaalarmowali policję. Nastolatkę z powiatu tomaszowskiego służby przejęły tuż po wylądowaniu na lotnisku w Nowym Jorku. Dziewczyna cała i zdrowa powróciła do kraju, gdzie przekazano ją rodzicom.