Przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.02.2024

Walka o najniższą cenę masła, sms-y do klientów przedstawiające lepsze promocje niż u konkurencji, wytykanie błędów w koszyku zakupowym, pozew do sądu – to tylko kilka przykładów z frontu Biedronka kontra Lidl. Kto wygrywa wojnę o klienta, o której głośno zrobiło się w ostatnim czasie? Na to pytanie odpowiadają dowody zakupu dodane do popularnej aplikacji PanParagon. Oto wyniki paragonowej analizy.