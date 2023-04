Przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.04.2023

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Prasówka 20.04 Rawa Mazowiecka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rawie Mazowieckiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.