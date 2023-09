Przegląd prasy 13.09.2023 Rawa Mazowiecka. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rawy Mazowieckiej

Większość rodziców złożyła już wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, informuje ZUS. W sumie, w Łódzkiem wypłacono już ponad 236,3 tys. świadczeń „300 plus”, na kwotę ok. 70,9 mln zł. Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada.

Do wyborów parlamentarnych pozostało niecałe pięć tygodni. Choć od pewnego czasu znane są już nazwiska kandydatów, to obecnie wiele formacji prezentuje kandydatów w miastach , z których pochodzą. Na konferencji prasowej w Skierniewicach Konfederacja przedstawiła swoich kandydatów do sejmu ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej oraz powiatu skierniewickiego.