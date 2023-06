Prognoza pogody dla Rawy Mazowieckiej na jutro - 22.06. Co przewidują meteorolodzy?

Jutro słupki rtęci pokażą 29°C w cieniu. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 18°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 30 %. Według prognoz, spadnie ok. 0.7 mm deszczu. Przydatna może okazać się parasolka.

Według meteorologów, jutro (w czwartek, 22.06) w Rawie Mazowieckiej może wiać z prędkością do 18 km/h.Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 29°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.