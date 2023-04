Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Rawie Mazowieckiej ZDJĘCIA

Taki szpital, jak ten Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej to czyjś tata uratowany po zawale, to zdrowie zapewnione dla członka rodziny, taki szpital to uratowane życie. To szpital, który w tym powiecie daje wielką szansę i nadzieję dla mieszkańców, że mogą być uratowani. - mówił premier Morawiecki do zgormadzonych przed budynkiem rawskiego szpitala.