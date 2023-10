Prasówka z Rawy Mazowieckiej 7.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Rawa Mazowiecka 7.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Droga to nie miejsce dla brawury i nadmiernej prędkości” – mówią rawscy policjanci. Pięćdziesięcioletni kierowca nie dostosował się do tego apelu, co skończyło się uderzeniem w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S8.