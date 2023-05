Prasówka z Rawy Mazowieckiej 4.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Rawa Mazowiecka 4.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W weekend majowy doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Karsznice Duże. Rozpędzony hyundai zjechał z drogi, uderzył w drzewo, prawdopodobnie kilkukrotnie koziołkował i zatrzymał się w polu. 39-letni kierowca, mimo wysiłku przybyłych na miejsce służb, zmarł. Wiele wskazuje na to, że to było samobójstwo...