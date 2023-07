Prasówka z Rawy Mazowieckiej 25.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Leki nasenne zażywa co najmniej co 10. senior, jednak w tej grupie wiekowej bywają szczególnie niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie benzodiazepin, które u starszych osób działają dłużej i częściej wywołują efekty uboczne. Stosowanie ich może mieć tragiczny finał, zwłaszcza, że uzależniają już po 2-4 tygodniach. Procedura ich odstawiania trwa natomiast nawet pół roku. Jak ostrzega prof. Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, to wcale nie jest skuteczna metoda leczenia przewlekłych problemów ze snem.