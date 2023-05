Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Rawie Mazowieckiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Laureaci - a było ich aż 210 – odebrali dyplomy i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podkreślić, że wśród laureatów dwoje to laureaci poczwórni! Jedna osoba zdobyła tytuł potrójnego laureata, a szesnaście osób to laureaci podwójni.

Skierniewiccy poszukują zaginionego 49-latka. Może ktoś go widział?

W czwartek, 12 maja, na drodze wojewódzkiej 703 w Oszkowicach policjanci zatrzymali pirata drogowego. Mężczyzna w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 121 km/h.

Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Dziennik Łódzki", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Dzisiaj prezentujemy liderów w głosowaniu Czytelników w kategorii Gospodarstwa Agroturystyczne.

Pięcioro biegaczy wystartuje 18 maja z Zakopanego, by po trzech dobach i 740 kilometrach zameldować się w Sopocie. Wszystko po to, by wspomóc 12-letnią Oliwkę w walce o życie.