Prasówka Rawa Mazowiecka 12.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rawie Mazowieckiej nie minęło Cię nic ważnego

Cytryna dodawana do wody czy herbaty – wciskana lub w plastrach – zazwyczaj później ląduje w koszu na odpadki. Pestki oddzielamy, odrzucamy bądź zostawiamy na dnie kubka lub szklanki. Warto jednak wykorzystać cytrynę do ostatniej pestki. Dowiedz się, jakie korzyści dla zdrowia mogą oferować pestki cytryny.

Orzechy, jabłka i pyszny sos to podstawa słynnej sałatki Waldorf, którą często jada się na bankietach. Jest bardzo prosta do przygotowania, ale za każdym razem zachwyca smakiem. To strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o najlepsze sałatki na imprezę.