Prasówka Rawa Mazowiecka 11.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rawie Mazowieckiej nie minęło Cię nic ważnego

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w powiecie rawskim osiągnęła 34,22 proc. (12 799 ważnie oddanych głosów na 37 404 uprawnionych do głosowania) i była niższa od średniej krajowej, która wyniosła 40,65 proc.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.