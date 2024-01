Prasówka Rawa Mazowiecka 11.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rawie Mazowieckiej nie minęło Cię nic ważnego

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

Strażacy-ochotnicy mogą starać się o wsparcie na zakup sprzętu, nowych węży czy pomp w nowej edycji skierowanego pod ich adresem konkursu ogłoszonego przez łódzkiego marszałka. Do rozdysponowania przeznaczono 3 mln zł. Wnioski można składać do 24 stycznia.

Matura ustna wzbudza dużo emocji wśród uczniów. W trakcie pandemii uczniowie byli z tych egzaminów zwolnieni. Obecnie co jakiś czas wraca pomysł, by odwołać matury ustne. Taką petycję zapowiadała też grupa Maturalni, która przygotowuje uczniów do egzaminu dojrzałości. Co dokładnie znalazło się w treści petycji?

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.