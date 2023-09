Prasówka 30.09.2023 Rawa Mazowiecka. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej

Prasówka Rawa Mazowiecka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

List gończy za klerowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. Prokuratura upubliczniła wizerunek Sebastiana Majtczaka. W czwartek zapadła decyzja o postawieniu zarzutu kierującemu bmw, ale żeby to zrobić należy doprowadzić go do prokuratury. Nie ma pewności, czy mężczyzna nie wyjechał z Polski