Prasówka 29.09.2023 Rawa Mazowiecka. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej

Prasówka Rawa Mazowiecka 29.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dynia to jeden symboli jesieni, dlatego nie brakuje przepisów z nią w roli głównej. Dynia doceniana jest za bogactwo składników aktywnych, ale także za charakterystyczny smak. W naszych kuchniach najczęściej służy za bazę do zupy i ciast. Wykorzystywana jest także do dań wytrawnych np. do potrawek. Dość nietypowym zastosowaniem dyni jest przygotowanie na jej bazie… nalewki. Dyniówka doprawiona korzennymi przyprawami będzie idealnym, rozgrzewającym trunkiem na jesienne wieczory. Wypróbuj prosty przepis na nalewkę z dyni.