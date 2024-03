Prasówka 16.03.2024 Rawa Mazowiecka. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jeszcze przez ponad trzy miesiące można skorzystać z programu Profilaktyka 40 Plus. To okazja by wykonać podstawowe badania, wcześnie wykryć nieprawidłowości i wdrożyć leczenie. Łódzki oddział NFZ przypomina, by skorzystać z okazji.

Światowy Dzień Konsumenta przypada 15 marca, a wraz z tym dniem rusza kampania społeczna Prezesa UOKiK. Urząd ostrzega przed fałszywymi inwestycjami. Coraz częściej oszuści uwiarygadniają reklamy scamów fałszywymi wizerunkami znanych osób.