Prasówka 14.03.2024 Rawa Mazowiecka. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rawy Mazowieckiej

Prawie zawsze występuje u otyłych i cukrzyków, ale to także problem przy wielu innych schorzeniach. Mowa o insulinooporności, z którą zmaga się co drugi Polak, często nawet o tym nie wiedząc. Nie da się jednak na nią chorować – jak wyjaśnia endokrynolog, takie stwierdzenie jest błędne. Co najbardziej szokuje, to skomplikowana diagnoza i niektóre z objawów, które trudno skojarzyć z zaburzeniami glikemii.