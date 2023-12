Nordic walking do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Pomysły na sportowy dzień w weekend 9 - 10 grudnia

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Rawy Mazowieckiej? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Rawy Mazowieckiej na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w pobliżu Rawy Mazowieckiej

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Rawy Mazowieckiej. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Rawy Mazowieckiej. W sobotę 9 grudnia według prognozy pogody ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -1°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 21%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak kupiecki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,99 km

Czas trwania marszu: 25 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 162 m

Suma zejść: 168 m Trasę do marszu z Rawy Mazowieckiej poleca Powiat_Siemiatycze

Z punktu początkowego szlaku można obserwować panoramę Bugu. Przy trasie napotkamy wiele bunkrów różnej konstrukcji. Zmierzamy do wsi Arbasy Duże. ARBASY DUŻE (1,5 km) we wsi kapliczka murowana z XVIII w., zabytkowe domy nr 33, 35 oraz młyn wodny z 1909 r.ŚLEDZIANÓW (4 km) zabytki: zespół kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kilka zagród i budynków drewnianych z przełomu XIX i XX w. WIERZCHUCA NAGÓRNA (7 km) we wsi kilka ciekawych budynków drewnianych Po opuszczeniu wsi szlak podąża w kierunku północno-wschodnim i szosą wprowadza nas do Putkowic Nadolnych, gdzie skręcamy na północny-zachód i drogą wiodącą przez las dochodzimy do Chutkowic, po minięciu których zmierzamy do Chrołowic CHROŁOWICE (14 km) we wsi szkoła drewniana z lat trzydziestych naszego stulecia i zabytkowe zagrody drewniane nr 8 i nr 10

Po minięciu wsi kierujemy się dalej na południowy-wschód i dochodzimy do szosy w pobliżu mostu na rzece Bug w Tonkielach. Mijając przystanek PKS idziemy szosą , a potem drogami polnymi do Minczewa. MINCZEWO (19 km) zabytkowy dom drewniany nr 1 z około 1880 r. , przy drodze wiodącej do Rudnic kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena w środku. Idąc dalej do Runic widzimy pośród pól rozrzucone liczne bunkry, kierując się na południowy-wschód przechodzimy przez dębowy zagajnik i docieramy do Runic. RUNICE (22,5 km) DROHICZYN (25 km) - opisz przy SZLAKU NADBUŻAŃSKIM, Dalej przez wieś Bujaki, Krupice szlak prowadzi do Siemiatycz SZLAK KUPIECKI - część wschodnia (znaki żółte, długość 40 km) SIEMIATYCZE0 powstały w XV wieku jako centrum dóbr królewskich. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z X wieku p.n.e. W 1542 r. Siemiatycze otrzymały prawa miejskie. Posiadają bardzo bogatą historię. Obecnie 16 tysięczne miasto powiatowe. zabytki:

a) KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I KLASZTOR POMISJONARSKI.

b) CERKIEW PRAWOSŁAWNA p.w. Narodzenia Matki Bożej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, murowana z 1866 r. c) BOŻNICA powstała w latach 1791-1801, zniszczona w okresie wojny, odbudowana w latach 1961-1964. Obok znajduje się dawny dom talmudyczny restaurowany na cele biblioteki. Ogółem w Siemiatyczach znajduje się ok. 150 obiektów zabytkowych. atrakcją jest zalew na rzekach Mahomet i Kamionce, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego. SŁOWICZYN (2,5 km) BACIKI BLIŻSZE (5 km) warto obejrzeć:

a) zagroda młynarska z lat 30-tych naszego stulecia

b) park podworski z murowanym dworem z pocz. XX wieku

c) pod nr Dom murowany z lat dwudziestych, a w zagrodzie nr 5 stodoła z 1934 r.

SYCZE (11,5 km) stacja kolejowa pomiędzy Siedlcami i Czeremchą - w pobliżu Świętej Góry Grabarka.

GRABARKA (12,5 km) ? wieś w której znajduje się Święta Góra Grabarka ? miejsce kultu wyznawców prawosławia o znaczeniu ponadregionalnym. KOŃSKIE GÓRY (13,5 km) RADZIWIŁŁÓWKA (17 km) niegdyś Radziłówka. Wieś założona w 1576 r. W otoczeniu wsi: cudowne źródełko Sidzionka leżącego na zachód od szlaku przy szosie w kierunku Moszczonej Królewskiej, tzw. Święta Góra, domy nr 33 i 30 z ok. 1920 r. GRABOWIEC (20 km) MIELNIK (22km) MIELNIK PRZEDMIEŚCIE (23,5 km) WAJKÓW - dawniej przedmieście Mielnika, obecnie osada letniskowa. Szlak wiedzie drogą u stóp wzgórza do Sutna. Podrodze można podziwiać panoramę na rzekę Bug, warto też zatrzymać się by obserwować wiele gatunków ptaków. Do Sutna wchodzimy przez skarpę nad starorzeczem. Na niej stał XVI dwór zniszczony w 1939 r. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki alei dojazdowej i parku.

SUTNO (32 km) ciekawe obiekty: zagroda 88, dom i stodoła z 1922 r. , domy nr 43,45,73, 79, 87, 89, 92, 93 wszystkie z lat dwudziestych dwudziestego wieku, pomnik upamiętniający pacyfikację wsi w 1941 r. Z Sutna szlak prowadzi do wsi Niemirów, do której to wchodzimy przy kościele.NIEMIRÓW (39 km) do zabytków należą: układ przestrzenny z XVII w., zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa, na który składają się: kościół z 1789-1790 przebudowany w 1823 r., brama-dzwonnica z 1823 r. Dawna szkoła, obecnie poczta mieszcząca się przy Placu Wyzwolenia - drewniana z 1922 r. Wiatrak koźlak drewniany z poł. XIX w.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Rawie Mazowieckiej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Cmentarz choleryczny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 85 m

Suma zejść: 98 m Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Rawy Mazowieckiej

Spacer którego głównym celem był bardzo rzadko odwiedzany i trudno dostępny Cmentarz Choleryczny. Dalsza część spaceru to już bez konkretnego planu a tylko z chęci wykorzystania wolnego dnia i ładnej pogody. Cmentarz znajduje się na granicy Targówka i Pragi Północ, w trójkącie utworzonym przez tory linii Nadwiślańskiej. Istnieje tu dokładnie od 1872, a pochowano na nim 484 osoby zmarłe podczas jednej z epidemii cholery. Na Cmentarz nie da się dostać legalnie, więc jeśli podejmiecie wyzwanie, to na własną odpowiedzialność. Możliwe są dwie drogi. Najłatwiej dojść tam na piechotę, jeśli rowerem, to trzeba go prowadzić przez ostatnie metry lub wspinać się z nim na stromy nasyp kolejowy.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Opoczno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Amatorom nordic walking z Rawy Mazowieckiej trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisie architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

