Na oddziale pediatrycznym w Rawie Mazowieckiej pojawiły się łóżka dla rodziców

- Czas, który dzieci spędzają w szpitalu, to bardzo trudny czas i dla dzieci i dla rodziców – dodaje Małgorzata Leszczyńska, dyrektor rawskiego szpitala. - Dzieci czują się o wiele lepiej, jeżeli mają obok siebie kogoś bliskiego. Rodzice czują się spokojniejsi, gdy widzą co dzieje się z ich pociechami. To wspólne przebywanie to jest również pewien rodzaj terapii. I my to bardzo doceniamy. Otrzymanie takich łóżek to dla nas bardzo duże wyróżnienie i mam nadzieję, że spełnią swoje zadanie.