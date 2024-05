Lokale wyborcze w Rawie Mazowieckiej. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Już niedługo odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli oddać głos. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Sprawdź listę lokali wyborczych w Rawie Mazowieckiej,spis lokali wyborczych w Rawie Mazowieckiej, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich będziesz mógł zagłosować. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Może Cię zainteresować Głosowanie elektroniczne – czy jest możliwe w Polsce?

Lokale wyborcze w Rawie Mazowieckiej - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Rawie Mazowieckiej. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Miejski Dom Kultury

adres: Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 6 Rawa Mazowiecka: Braci Świderskich

Gąsiorowskiego

Lenartowicza

os. Osiedle 9 Maja

Południowa od Nr 11 do końca

Urbańskiego

adres: Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 8 Rawa Mazowiecka: Aleksandrówka

Stefana Batorego

Biała

Bolesława Chrobrego

Graniczna

Kazimierza Wielkiego od Nr 4 do Nr 16 (parzyste)

Nr 20

Nr 22

od Nr 25 do Nr 27

od Nr 30 do końca

Mszczonowska

Jana Sobieskiego od Nr 1 do końca (nieparzyste)

od Nr 2A do Nr 2D

adres: Tatar 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 2 Rawa Mazowiecka: Akacjowa

Asnyka

Browarna

Brzechwy

Chmielna

Cmentarna

Dąbrowskiej

Dolna

Fredry

Górna

Kaczeńcowa

Katowicka

Kochanowskiego

Konopnickiej

Korczaka

Krasickiego

Makuszyńskiego

Orzeszkowej

Osada Dolna

Piwna

Prusa

Przemysłowa od Nr 1 do Nr 1C

Różana

Sienkiewicza

Słodowa

Staffa

Szymborskiej

Tatar

Tomaszowska bez Nr od Nr 10A do Nr 10F

od Nr 10H do Nr 10I

Tulipanowa

Tuwima

Wierzbowa

Wspólna

Wyzwolenia

Zapolskiej

Zielona

Żeromskiego

Żmichowskiej

adres: Solidarności 3B, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 4 Rawa Mazowiecka: Krakowska od Nr 12 do końca

Niepodległości od Nr 8 do końca

bez Nr 11

Opoczyńska

Polna od Nr 8 do końca (parzyste)

od Nr 15 do końca (nieparzyste)

Przemysłowa (parzyste)

od Nr 3 do końca (nieparzyste)

Solidarności od Nr 1 do Nr 6

od Nr 17 do Nr 19

bez Nr 3A

Zwolińskiego od Nr 8A do końca

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

adres: Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 3 Rawa Mazowiecka: Armii Krajowej

Faworna

Kardynała Wyszyńskiego

Kolejowa

Kościuszki

Krzywe Koło

Księdza Skorupki

Księże Domki

Łowicka

Murarska

Nowa

Parkowa

1 Maja

pl. Plac Marszałka Piłsudskiego od Nr 8 do Nr 16

pl. Plac Wolności

Radosna

Słowackiego

Tomaszowska od Nr 10A do Nr 10F

od Nr 10H do Nr 10I

Zamkowa

Zatylna

Ziemowita

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

adres: Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 5 Rawa Mazowiecka: al. Aleja Konstytucji 3 Maja

Krakowska od Nr 1 do Nr 10

Mickiewicza

Niepodległości od Nr 1 do Nr 7

Nr 11

Polna od Nr 2 do Nr 6 (parzyste)

od Nr 1 do Nr 13 (nieparzyste)

Południowa od Nr 1 do Nr 10A

Solidarności Nr 3A

od Nr 7 do Nr 12

Zwolińskiego od Nr 1 do Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Marii Konopnickiej

adres: Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 1 Rawa Mazowiecka: Jasińskiego

Jerozolimska

Jeziorańskiego

Jeżowska

Kilińskiego

Kopernika

Laskowa

Łąkowa

Mazowiecka

Miła

Miodowa

Nektarowa

Ogrodowa

Orzechowa

Paska

Piaskowa

Piekarska

pl. Plac Marszałka Piłsudskiego od Nr 1 do Nr 7

Podmiejska

Przechodnia

Pszeniczna

Reymonta

Sadowa

Skierniewicka

Słoneczna

Targowa

Wałowska

Warszawska

Willowa

Wiśniowa

Wodna

Zamkowa Wola

Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

adres: Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka

numer komisji: 7 Rawa Mazowiecka: Jana Sobieskiego Nr 2

od Nr 4 do Nr 24 (parzyste)

Kazimierza Wielkiego od Nr 1 do Nr 3B

od Nr 5 do Nr 23 (nieparzyste)

Może Cię zainteresować Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Czym jest bierne i czynne prawo wyborcze?

Głosowanie w wyborach europejskich

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Kampania wyborcza i jej finansowanie – co warto wiedzieć?

Wideo Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat