Kandydaci do rady powiatu rawskiego. Sprawdź, kto startuje w wyborach 2024

Kandydaci do rady powiatu rawskiego z okręgu nr 4

Kandydaci do rady powiatu rawskiego z okręgu nr 3

Kandydaci do rady powiatu rawskiego z okręgu nr 2

Kandydaci do rady powiatu rawskiego z okręgu nr 1

Kto może kandydować do rady powiatu?

Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.