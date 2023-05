Gdzie możesz zjeść dobre lody w Rawie Mazowieckiej? Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na dużą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Podawane były na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Rawie Mazowieckiej otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody zdobyły w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim, na każdym rogu w Rawie Mazowieckiej znajdują się lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety robione z owoców i wody.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A oprócz tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Rawie Mazowieckiej? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników, np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.