Dzień Dziecka powiatu rawskiego świętowano w Białej Rawskiej

Gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar burmistrza otworzyły imprezę w Białej Rawskiej. Wzięło w nich udział 9 drużyn z gminy Biała Rawska. Po rozegraniu obu konkurencji: sztafety oraz ćwiczeń bojowych najlepszą z ekip okazała się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodnowa.

Kolejnym punktem programu były występy orkiestr dętych z powiatu rawskiego. W wydarzeniu wzięły udział zespoły działające w ramach OSP z Regnowa, Białej Rawskiej, Rawy Mazowieckiej oraz Lubani. Każdej z orkiestr starosta rawski Józef Matysiak wręczył nagrodę za udział w przeglądzie.

Najważniejsze jednak tego dnia były dzieci. I to dla nich na miejskim kąpielisku „Aktywna Przystań” przygotowano moc atrakcji. Na imprezę przybyli nawet doskonale znani najmłodszym bohaterowie kreskówek i filmów rysunkowych. Jak zwykle na festynach wielkim powodzeniem cieszyły się dmuchańce, jednak kolejki ustawiały się także do stoisk oferujących malowanie twarzy, brokatowe tatuaże czy skręcanie balonów. Nie brakło wspólnej zabawy pod okiem animatorów, konkursów i zabaw sportowych. Wspólne świętowanie trwało aż do wieczora,